Дональд Трамп требует раскрыть информатора относительно разговора с Зеленским. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128940-impichment-trampa-prezident-ssha-trebuet-raskryt-informatora-o-razgovore-s-zelenskim.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, призвал раскрыть информатора, который заявил о его давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

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Американский президент заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя. Об этом лидер США написал в своем Twitter.

Раскройте обличителя и покончите с разводом под названием «импичмент», — написал он и заявил, что отдельные СМИ знают его имя, но не хотят раскрывать.

Тем временем Белый дом запретил свидетельствовать в Конгрессе чиновнику администрации президента Роберту Блэру, который слышал разговор президентов США и Украины. По информации Politico, Блэр не появится 4 ноября на допрос, поскольку получил соответствующее указание от своего руководства. Этот чиновник присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля, который вызвал серьезные опасения у нескольких работников аппарата национальной безопасности США.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.