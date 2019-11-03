Дональд Трамп вимагає розкрити інформатора щодо розмови із Зеленським. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128940-impichment-trampa-prezydent-ssha-vymagaie-rozkryty-informatora-schodo-ymovirnogo-tysku.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, закликав розкрити інформатора, який заявив про його тиск на президента України Володимира Зеленського.

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Американський президент заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе. Про це лідер США написав у своєму Twitter.

Розкрийте викривача і покінчіть з розлученням під назвою «імпічмент», — написав він та заявив, що окремі ЗМІ знають його ім’я, але не хочуть розкривати.

Тим часом Білий дім заборонив свідчити у Конгресі високопосадовцю адміністрації президента Роберту Блеру, який чув розмову президентів США й України. За інформацією Politico, Блер не з’явиться 4 листопада на допит, оскільки отримав відповідну вказівку від свого керівництва. Цей посадовець був присутній під час телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського 25 липня, яка викликала серйозні занепокоєння у кількох працівників апарату національної безпеки США.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування діяльності в Україні сина демократа Джо Байдена й обіцяв у разі позитивного рішення посприяти щодо надання фінансової та військової допомоги Києву.