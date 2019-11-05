Новости Украины

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В Кремле усомнились в том, что встреча Путина и Зеленского пройдет до конца года. Фото: ТАСС

В Кремле усомнились в том, что встреча Путина и Зеленского пройдет до конца года

5 ноя 2019, 14:55
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Встреча в нормандском формате может состояться уже в следующем году, а не в этом, о чем неоднократно говорили участники переговоров. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас еще «преждевременно говорить о проведении нормандского саммита до конца года».

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Во время сегодняшнего общения с журналистами Песков отметил, что позиция РФ по переговорам в нормандском формате остается «неизменной и понятной», сообщает РБК.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Владимир Путин якобы хочет провести саммит как можно скорее.

При этом Песков не стал отвечать на слова украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что РФ хочет как можно скорее согласовать итоговый документ саммита.

В настоящее время ведется «дискретная подготовительная работа», и вести ее в публичном режиме было бы неправильно, — добавил спикер Путина.

Также Песков прокомментировал ситуацию в Петровском Донецкой области, где из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков было сорвано разведение вооружения. По словам спикера Путина, такие события у него якобы вызывают «обеспокоенность».

Напомним, что вчера Пристайко заявил, что после завершения процесса разведения сторон в Петровском у России не будет каких-то новых требований о созыве саммита.


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