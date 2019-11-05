Новини України

У Кремлі засумнівалися в тому, що зустріч Путіна і Зеленського пройде до кінця року. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n129020-u-kremli-zasumnivalysya-v-tomu-scho-zustrich-putina-i-zelenskogo-proyde-do-kincya-roku.html

Ракурс

Зустріч в нормандському форматі може відбутися вже в наступному році, а не в цьому, про що неодноразово говорили учасники переговорів. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зараз ще «передчасно говорити про проведення нормандського саміту до кінця року».

Loading...

Під час сьогоднішнього спілкування з журналістами Пєсков зазначив, що позиція РФ по переговорах в нормандському форматі залишається «незмінною і зрозумілою», повідомляє РБК.

Прес-секретар російського президента додав, що Володимир Путін нібито хоче провести саміт якнайшвидше.

При цьому Пєсков не став відповідати на слова українського міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що РФ хоче якомога швидше узгодити підсумковий документ саміту.

В даний час ведеться «дискретна підготовча робота», і вести її в публічному режимі було б неправильно, — додав спікер Путіна.

Також Пєсков прокоментував ситуацію в Петрівському Донецької області, де через обстріли з боку проросійських бойовиків було зірвано розведення озброєння. За словами спікера Путіна, такі події у нього нібито викликають «занепокоєння».

Нагадаємо, що вчора Пристайко заявив, що після завершення процесу розведення сторін у Петрівському Росія не матиме якихось нових вимог про скликання саміту.