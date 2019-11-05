Нетривалі пробіжки знизять ризик передчасної смерті, фото: Hurlburt Field

https://racurs.ua/ua/n129019-netryvali-probijky-znyzyat-ryzyk-peredchasnoyi-smerti-vcheni.html

Ракурс

Нетривалі пробіжки зменшують ризик передчасної смерті.

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Експерти з інститутів Австралії, Фінляндії і Таїланду провели дослідження. Про це повідомляє СNN.

Вчені проаналізували результати спостережень фахівців зі США, Великої Британії, Китаю і Данії. Вивчено дані 14 досліджень, в яких брали участь 232 тис. учасників.

З’ясувалося, що ті, хто пробігали будь-яку відстань, на 27% рідше стикалися з ризиком передчасної смерті від будь-яких причин. Біг сприяв зменшенню ймовірності смерті від серцево-судинних захворювань і раку на 30% і 23% відповідно. Вчені сподіваються, що результати мотивують людей більш активно займатися бігом.

Як стверджують автори досліджень, медпрацівники іноді бояться радити займатися бігом. Деякі вважають, що це може спровокувати раптову смерть від проблем з серцем. У кожному конкретному випадку рекомендовано консультуватися з лікарями.

Відповідно до вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я, дорослим людям у віці від 18 до 64 років необхідно приділяти 75 хвилин енергійних і 150 хвилин помірних занять кожен день.

Раніше вчені заявили, що від проблем з серцем захистить авокадо. Продукт здатний знищити «поганий» холестерин.