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Непродолжительные пробежки снизят риск преждевременной смерти, фото: Hurlburt Field

Непродолжительные пробежки снизят риск преждевременной смерти — ученые

5 ноя 2019, 14:54
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Непродолжительные пробежки уменьшают риск преждевременной смерти.

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Эксперты из институтов Австралии, Финляндии и Таиланда провели исследования. Об этом сообщает СNN.

Ученые проанализировали результаты наблюдений специалистов из США, Великобритании, Китая и Дании. Изучены данные 14 исследований, в которых участвовали 232 тыс. участников.

Выяснилось, что те, кто пробегали любое расстояние, на 27% реже сталкивались с риском преждевременной смерти от каких-либо причин. Бег способствовал уменьшению вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака на 30% и 23% соответственно. Ученые надеются, что результаты мотивируют людей более активно заниматься бегом.

Как утверждают авторы исследований, медработники иногда боятся советовать заниматься бегом. Некоторые считают, что это может спровоцировать внезапную смерть от проблем с сердцем. В каждом конкретном случае рекомендовано консультироваться с врачами.

Согласно указаниям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет необходимо уделять 75 минут энергичных и 150 минут умеренных занятий каждый день.

Ранее ученые заявили, что от проблем с сердцем защитит авокадо. Продукт способен уничтожить «плохой» холестерин.


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