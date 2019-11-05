В правительстве рассказали, сколько легализация игорного бизнеса принесет в бюджет, фото: pxhere

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Ракурс

Легализация игорного бизнеса добавит в бюджет Украины более 3 млрд грн.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах правительства. Об этом он сообщил во время презентации проекта госбюджета-2020.

Чиновник отметил, что парламент должен поддержать инициативу. Это позволит убрать с улиц игровые автоматы. Если система начнет стабильно облагаться налогом, принесет в бюджет более 3 млрд грн. По мнению Гончарука, изменения обязательно следует вводить.

В октябре Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр». Ранее президент Владимир Зеленский поручил принять нормы о легализации до 1 декабря 2019 года.

Напомним, в сентябре Гончарук рассказывал, что доходная часть государственного бюджета в случае легализации игорного бизнеса пополнится дополнительно на 2−2,5 млрд грн. По его мнению, это приведет к росту ВВП примерно на 1%.