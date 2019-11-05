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В уряді розповіли, скільки легалізація грального бізнесу принесе в бюджет, фото: pxhere

В уряді розповіли, що дасть бюджету легалізація грального бізнесу

5 лис 2019, 16:02
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Легалізація грального бізнесу додасть у бюджет України понад 3 млрд грн.

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про плани уряду. Про це він повідомив під час презентації проекту держбюджету-2020.

Чиновник зазначив, що парламент має підтримати ініціативу. Це дозволить прибрати з вулиць гральні автомати. Якщо система почне стабільно оподатковуватись, принесе в бюджет понад 3 млрд грн. На думку Гончарука, зміни обов’язково слід вводити.

В жовтні Верховна Рада зареєструвала законопроект № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Раніше президент Володимир Зеленський доручив ухвалити норми стосовно легалізації до 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, у вересні Гончарук розповідав, що дохідна частина державного бюджету у випадку легалізації грального бізнесу поповниться додатково на 2,-2,5 млрд грн. На його думку, це призведе до зростання ВВП приблизно на 1%.

Джерело: Ракурс


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