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Переговоры по газу на уровне экспертов пройдут 8 ноября, фото: trubadelo.ru

Дату проведения трехсторонних консультаций по газу назвали российские СМИ

6 ноя 2019, 16:38
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Трехсторонние консультации Украины, РФ и Евросоюза по газу на уровне экспертов пройдут 8 ноября в Брюсселе.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в делегации России.
Отмечается, что в этой встрече примут участие старшие должностные лица.
Проведение следующего раунда трехсторонних консультаций по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украины с 2020 года запланировано на конец ноября.
Ранее сегодня официальные представители Еврокомиссии во время брифинга в Брюсселе заявляли, что дата проведения консультаций по газу еще не определена, однако Евросоюз «решительно настроен» провести соответствующие переговоры в трехстороннем формате.
Напомним, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко недавно сообщал, что «Газпром» отказывается поставлять газ в Украину напрямую пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.


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