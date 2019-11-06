Дату проведения трехсторонних консультаций по газу назвали российские СМИ

Переговоры по газу на уровне экспертов пройдут 8 ноября, фото: trubadelo.ru

https://racurs.ua/n129089-datu-provedeniya-trehstoronnih-konsultaciy-po-gazu-nazvali-rossiyskie-smi.html

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Трехсторонние консультации Украины, РФ и Евросоюза по газу на уровне экспертов пройдут 8 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в делегации России.

Отмечается, что в этой встрече примут участие старшие должностные лица.

Проведение следующего раунда трехсторонних консультаций по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украины с 2020 года запланировано на конец ноября.

Ранее сегодня официальные представители Еврокомиссии во время брифинга в Брюсселе заявляли, что дата проведения консультаций по газу еще не определена, однако Евросоюз «решительно настроен» провести соответствующие переговоры в трехстороннем формате.