Дату проведення тристоронніх консультацій щодо газу назвали російські ЗМІ

Переговори щодо газу на рівні експертів відбудуться 8 листопада, фото: trubadelo.ru

https://racurs.ua/ua/n129089-u-rosiyi-nazvaly-datu-provedennya-trystoronnih-konsultaciy-schodo-gazu.html

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Тристоронні консультації України, РФ та Євросоюзу щодо газу на рівні експертів відбудуться 8 листопада в Брюсселі.

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Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в делегації Росії.

Зазначається, що в цій зустрічі візьмуть участь старші посадові особи.

Проведення наступного раунду тристоронніх консультацій щодо транзиту російського газу до Євросоюзу через територію України з 2020 року заплановане на кінець листопада.

Раніше сьогодні офіційні представники Єврокомісії під час брифінгу в Брюсселі заявляли, що дата проведення консультацій щодо газу ще не визначена, проте Євросоюз «рішуче налаштований» провести відповідні переговори в тристоронньому форматі.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко нещодавно повідомив, що «Газпром» відмовляється постачати газ до України напряму доки Київ не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.