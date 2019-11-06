"Динамо" Загреб - "Шахтар": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n129088-dynamo-zagreb-shahtar-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-chempioniv.html

Ракурс

У Загребі сьогодні місцеве «Динамо» приймає донецький «Шахтар» в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Гра пройде на стадіоні «Максимір» і почнеться о 22.00 за київським часом.

Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є хорватський колектив. На перемогу «Динамо» можна поставити з коефіцієнтом 2.40. У свою чергу перемога «Шахтаря» оцінюється котируванням 2.90. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.40.

Зазначимо, що два тижні тому команди проводили матч у Харкові. Тоді була зафіксована нічия 2:2.

«Гірникам» дуже важлива перемога над головним конкурентом за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У «Шахтаря» і «Динамо» зараз порівну балів, тому очне протистояння може визначити долю другої путівки в 1/8 фіналу турніру.

Раніше «Ракурс» повідомляв про те, який український телеканал покаже матч «Динамо» — «Шахтар» у прямому ефірі.