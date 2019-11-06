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"Динамо" Загреб - "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

«Динамо» Загреб — «Шахтер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

6 ноя 2019, 16:29
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В Загребе сегодня местное «Динамо» принимает донецкий «Шахтер» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет на стадионе «Максимир» и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что фаворитом противостояния является хорватский коллектив. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.40. В свою очередь победа «Шахтера» оценивается котировкой 2.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Отметим, что две недели назад команды проводили матч в Харькове. Тогда была зафиксирована ничья 2:2.

«Горнякам» очень важна победа над главным конкурентом за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У «Шахтера» и «Динамо» сейчас поровну баллов, поэтому очное противостояние может определить судьбу второй путевки в 1/8 финала турнира.

Ранее «Ракурс» сообщал о том, какой украинский телеканал покажет матч «Динамо» — «Шахтер» в прямом эфире.

Источник: Ракурс


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