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Экс-чиновник Минкульта РФ Мазо задержан полицией Испании и Австрии, фото: Википедия

Экс-чиновник Минкульта РФ Мазо задержан полицией Испании и Австрии

7 ноя 2019, 16:18
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Бориса Мазо, бывшего российского чиновника, возглавлявшего департамент управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры, допрашивают в Вене.

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Детали спецоперации не разглашаются. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Данные о задержании подтвердили в испанской полиции. Сообщается также, что в Марбелье задержали бывшую жену и сына чиновника, а также адвоката из юридической фирмы. В финучреждениях заблокированы 160 тыс. евро и драгоценности семьи.

Всех задержанных правоохранители обвиняют в отмывании денег, в частности, путем покупки роскошной виллы в Марбелье по цене 4 млн евро. Перевели деньги на покупку из банка в Швейцарии.

В России Мазо обвиняли в растрате около 7,2 млн руб. бюджетных средств. Эти деньги, по данным полицейских, были выделены на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Мазо мог их украсть. По этому делу также проходил бизнесмен Никита Колесников и замминистра культуры Григорий Пирумов.

Напомним, в октябре в Украине арестовали подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Юрия Бровченко. Его обвинили в махинациях с производством крупнокалиберных артиллерийских снарядов на предприятии «Артем».


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