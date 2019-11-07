Екс-чиновник Мінкульту РФ Мазо затриманий поліцією Іспанії та Австрії, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129146-eks-chynovnyk-minkultu-rf-mazo-zatrymanyy-policiieu-ispaniyi-ta-avstriyi.html

Ракурс

Бориса Мазо, колишнього російського чиновника, котрий очолював департамент управління майном та інвестиційної політики Міністерства культури, допитують у Відні.

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Деталі спецоперації не розголошуються. Про це повідомляє РБК, посилаючись на джерело, знайоме з перебігом розслідування.

Дані про затримання підтвердили в іспанській поліції. Повідомляється також, що в Марбельї затримали колишню дружину і сина чиновника, а також адвоката з юридичної фірми. У фінустановах заблоковано 160 тис. євро і коштовності сім’ї.

Всіх затриманих правоохоронці підозрюють у відмиванні грошей, зокрема, шляхом придбання розкішної вілли у Марбельї за ціною 4 млн євро. Перевели гроші на покупку з банківського рахунку в Швейцарії.

У Росії Мазо звинувачували у розтраті близько 7,2 млн бюджетних коштів. Ці гроші, за даними поліцейських, були виділені на реконструкцію Ермітажу в Санкт-Петербурзі. Мазо міг їх вкрасти. У цій справі також проходив бізнесмен Микита Колесніков і заступник міністра культури Григорій Пірумов.

Нагадаємо, в жовтні в Україні заарештували підозрюваного в державній зраді екс-заступник міністра економіки Юрія Бровченка. Його звинуватили у махінаціях із виробництвом великокаліберних артилерійських снарядів на підприємстві «Артем».