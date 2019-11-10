Жители ОРДЛО больше всего доверяют Путину. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n129238-putin-solovev-i-skabeeva-stalo-izvestno-komu-bolshe-vsego-doveryaut-jiteli-ordlo-infografika.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, имеет наибольший рейтинг доверия у жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

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Социологи предложили респондентам ОРДЛО самостоятельно вписать имя того, кто лично для него является лидером доверия. Имя Путина назвали 11,2%. На второй позиции российский пропагандист Владимир Соловьев — 9,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинскими социологами в ОРДЛО, сообщает издание «Зеркало недели».

Скандальной пропагандистке, которая называет себя журналистом, Ольге Скабеевой доверяют 6,7% опрошенных. Убитому лидеру самопровозглашенной ДНР Александру Захарченко доверяют 4,1%, а нынешнему главе боевиков так называемой Донецкой народной республики Денису Пушилину — 2,9%.

Еще 2,5% доверяют министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а 2,4% - украинскому олигарху Ринату Ахметову. Президент Украины Владимир Зеленский к большому сожалению не попал и в первую двадцатку. Главу государства опережают пропагандист Дмитрий Киселев, бизнесмен Виктор Медведчук, скандальный Владимир Жириновский. Украинскому лидеру доверяют 1,3% жителей оккупированных территорий.

Опрос проводился на временно оккупированных территориях Донбасса с 7 по 31 октября. Погрешность составляет не более 3,2%.

Напомним, 76% жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей считают войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом.