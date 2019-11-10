Мешканці ОРДЛО найбільше довіряють Путіну. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129238-putin-solovyov-ta-skabieieva-stalo-vidomo-komu-naybilshe-doviryaut-meshkanci-ordlo-infografika.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, має найбільший рейтинг довіри в мешканців окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

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Соціологи запропонували респондентам ОРДЛО самостійно вписати ім’я того, хто особисто для нього є лідером довіри. Ім’я Путіна назвали 11,2%. На другій позиції російський пропагандист Володимир Соловйов — 9,1%. Про це свідчать результати опитування проведеного українськими соціологами в ОРДЛО, повідомляє видання «Дзеркало тижня».

Скандальній пропагандистці, яка називає себе журналістом, Ользі Скабєєвів довіряє 6,7% опитаних. Вбитому лідеру самопроголошеної ДНР Олександру Захарченку довіряють 4,1%, а нинішньому очільнику бойовиків так званої Донецької народної республіки Денису Пушиліну — 2,9%.

Ще 2,5% довіряють міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, а 2,4% - українському олігарху Ринату Ахметову. Президент України Володимир Зеленський на превеликий жаль не потрапи і до першої двадцятки. Главу держави випереджають пропагандист Дмитро Кисельов, бізнесмен Віктор Медведчук, скандальний Володимир Жиріновський. Українському лідерові довіряють 1,3% мешканців окупованих територій.

Опитування проводилося на тимчасово окупованих територіях Донбасу з 7 по 31 жовтня. Похибка становить не більше 3,2%.

Нагадаємо, 76% жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вважають війну на Донбасі внутрішнім українським конфліктом.