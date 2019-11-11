Беседа Трампа и Зеленского: соцсети удалят весь контент с именем анонимного информатора из ЦРУ. Фото: whitehouse

https://racurs.ua/n129273-beseda-trampa-i-zelenskogo-socseti-udalyat-ves-kontent-s-imenem-anonimnogo-informatora-iz-cru.html

Ракурс

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, президенты США и Украины, осуществили скандальный телефонный разговор, детали которого стали известны благодаря специальному агенту Центрального разведывательного управления (ЦРУ), подавшему жалобу на эти переговоры. Имя информатора назвали во время заслушивания по делу об импичменте действующего президента США.

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По заявлению корпорации Facebook, публикация постов с именем Эрика Чарамелла, потенциального информатора из ЦРУ, является грубым нарушение правил, которые направлены на противодействие скоординированным атакам платформы. Об этом информирует издание THE VERGE.

Подобное заявление сделало и руководство видеохостинга YouTube. Там подтвердили, что будут удалять весь контент, в котором упоминается имя этого агента. Это касается как названий и описаний к видео, так и самих видеороликов.

В то же время в социальной сети Twitter заявили, что публикации с именем Чарамелла не нарушают правил сервиса.

«Ракурс» напоминает, что жалоба секретного сотрудника американских спецслужб о вероятных нарушениях во время телефонного разговора президента США с его украинским коллегой была опубликована 26 сентября комитетом по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 25 июля. Противники Трампа считают, что он пытался склонить Зеленского к проведению в Украине расследования в отношении представителя Демократической партии США Джо Байдена и его сына. Байден — один из оппонентов Трампа на предстоящих выборах.