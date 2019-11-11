Бесіда Трампа і Зеленського: соцмережі видалять контент з ім'ям анонімного інформатора із ЦРУ. Фото: whitehouse

https://racurs.ua/ua/n129273-besida-trampa-i-zelenskogo-socmereji-vydalyat-kontent-z-im-yam-anonimnogo-informatora-iz-cru.html

Ракурс

Дональд Трамп і Володимир Зеленський, президенти США й України, провели скандальну телефонну розмову, деталі якої стали відомі завдяки спеціальному агенту Центрального розвідувального управління (ЦРУ), котрий подав скаргу на ці переговори. Ім’я інформатора назвали під час слухань у справі про імпічмент чинного президента США.

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Згідно із заявою корпорації Facebook, публікація постів з ім’ям Еріка Чарамелла, потенційного інформатора з ЦРУ, є грубим порушення правил, які спрямовані на протидію скоординованим атакам платформи. Про це інформує видання THE VERGE.

Подібну заяву зробило і керівництво відеохостингу YouTube. Там підтвердили, що видалятимуть весь контент, в якому згадується ім’я цього агента. Це стосується як назв і описів до відео, так і самих відеороликів.

Водночас у соціальній мережі Twitter заявили, що публікації з ім’ям Чарамелла не порушують правил сервісу.

«Ракурс» нагадує, що скарга секретного співробітника американських спецслужб про можливі порушення під час телефонної розмови президента США з його українським колегою була опублікована 26 вересня комітетом із питань розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів.

Телефонна розмова двох президентів відбулася 25 липня. Противники Трампа вважають, що він намагався схилити Зеленського до проведення в Україні розслідування стосовно представника Демократичної партії США Джо Байдена та його сина. Байден є одним із опонентів Трампа на майбутніх виборах.