Зеленский и Путин: росСМИ сообщили, что Киев согласился на встречу в Казахстане, фото — Эхо Москвы

https://racurs.ua/n129306-rossmi-soobschili-chto-zelenskiy-soglasilsya-vstretitsya-s-putinym-v-kazahstane.html

Ракурс

Первый и бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной площадке и провести переговоры.

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Об этом утром 12 ноября сообщили росСМИ. Назарбаев, мол, отметил, что Зеленский согласился на тет-а-тет с Путиным. На официальном сайте украинского главы государства об этом пока ничего не сообщается.

Сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа и может проявить волю и решить этот вопрос.

Здесь вопрос заключается в том, как выбрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывести все вооруженные формирования. Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. Не территория России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры, — сказал Назарбаев на пятом заседании политического форума «Астана клуб» во вторник в столице Казахстана.

Для проведения встречи бывший президент республики предложил Казахстан.

Напомним, что президенты России и Украины несколько раз разговаривали по телефону — в июле, августе и сентябре. Зеленский говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, но пока такая встреча возможна только в «нормандском формате». Сейчас выполнены все условия для проведения саммита (присоединение Киева к «формуле Штайнмайера» и разведение сил), но о дате проведения встречи неизвестно.