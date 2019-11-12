Зеленський і Путін: росЗМІ повідомили, що Київ погодився на зустріч в Казахстані, фото — Ехо Москви

https://racurs.ua/ua/n129306-roszmi-povidomyly-scho-zelenskyy-pogodyvsya-zustritysya-iz-putinym-v-kazahstani.html

Ракурс

Перший і колишній лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що той готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на нейтральному майданчику і провести переговори.

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Про це уранці 12 листопада повідомили росЗМІ. Назарбаєв, мовляв, зазначив, що Зеленський погодився на тет-а-тет з Путіним. На офіційному сайті українського глави держави про це наразі нічого не повідомляється.

Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося. Я вважаю, що потрібна окрема особиста зустріч президентів Росії і України. Мені здається зараз момент хороший. Зеленський отримав дуже велику підтримку народу і може проявити волю і вирішити це питання. Тут питання полягає в тому, як обрати керівників східної України після завершення конфлікту і вивести всі збройні формування. Не потрібно гальмувати і не треба думати, що Путін цього не хоче. Він хоче, щоб там настав мир. Не території Росії потрібні, а зовсім інші речі. З інших причин там виявилися російські силові структури, — сказав Назарбаєв на п’ятому засіданні політичного форуму «Астана клуб» у вівторок в столиці Казахстану.

Для зустрічі колишній президент республіки запропонував Казахстан.

Нагадаємо, що президенти Росії і України кілька разів розмовляли по телефону — у липні, серпні та вересні. Зеленський говорив, що хотів би особисто зустрітися з Володимиром Путіним, але поки така зустріч можлива тільки в «нормандському форматі». Наразі виконані всі умови для проведення саміту (приєднання Києва до «формули Штайнмаєра» та розведення сил), але про дату проведення зустрічі невідомо.