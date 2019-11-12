Дело против рупора Кремля Соловьева будет расследовать СБУ, фото - "Ведомости"

https://racurs.ua/n129314-delo-protiv-rupora-kremlya-soloveva-budet-rassledovat-sbu-dokument.html

Ракурс

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против Владимира Соловьева. Управление спецслужбы в Мариуполе и Северодонецке будет проводить досудебное расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Производство открыли по признакам преступления в соответствии с ч.1, 2, 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, сообщил в Фейсбук нардеп Алексей Гончаренко.

Мое мнение неизменно — хотя следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сует свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционный список. Мой совет ему — следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-то в Самаре! — прокомментировал новость Гончаренко.

56-летний Соловьев — российский телеведущий, публицист, актер, певец и общественный деятель, рупор Кремля. Член российской политической партии «Единая Россия». Известный своими антиукраинскими высказываниями и пропагандой.

В августе 2014 года включен Украиной в список санкций за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексию Крыма Россией.

Соловьев является ведущим передач «Поединок» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1», а также «Утро с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран» на «Вести ФМ». В этих программах он неоднократно прибегал к украинофобской риторике — называл евромайдановцев фашистами и высказал мнение, что у всех наркоманов и проституток есть украинская прописка.

Недавно стало известно, что Соловьев вместе с Путиным и Скабеевой возглавили список людей, которым больше всего доверяют жители ОРДЛО.