Справу проти рупора Кремля Соловйова розслідуватиме СБУ, фото — "Ведомости"

https://racurs.ua/ua/n129314-spravu-proty-rupora-kremlya-solovyova-rozsliduvatyme-sbu-dokument.html

Ракурс

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Володимира Соловйова. Управління спецслужби в Маріуполі та Сєвєродонецьку проводитимуть досудове розслідування у справі про зазіхання на територіальну цілісність України.

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Провадження відкрили за ознаками злочину відповідно до ч.1, 2, 3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу, повідомив у Фейсбук нардеп Олексій Гончаренко.

Моя думка незмінна — хоч слідство буде в Україні, а Володя сюди точно не суне свого носа, при цьому наші служби зможуть подати запит до Італії. Тоді романтика з дачею на озері Комо можуть позбавити там посвідки на проживання і внести до санкційних списків. Моя порада йому — стежити за словами, а краще вже зараз підшукувати дачу десь в Самарі! — прокоментував новину Гончаренко.

56-річний Соловйов — російський телеведучий, публіцист, актор, співак і громадський діяч, рупор Кремля. Член російської політичної партії «Єдина Росія». Відомий своїми антиукраїнськими висловами та пропагандою.

У серпні 2014 року включений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією.

Соловйов є ведучим передач «Поєдинок» і «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на каналі «Росія-1», а також «Ранок з Володимиром Соловйовим та Ганною Шафран» на «Вести ФМ». У цих програмах він неодноразово вдавався до українофобської риторики. Зокрема називав євромайданівців фашистами та висловив думку, що у всіх наркоманів і повій українська прописка.

Нещодавно стало відомо, що Соловйов разом із Путіним і Скабєєвою очолили список людей, яким найбільше довіряють мешканці ОРДЛО.