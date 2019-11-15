Польша планирует отказаться от закупок газа в России, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n129490-polsha-ne-planiruet-pokupat-gaz-u-rossii-posle-2022-goda.html

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Польша не будет продлевать Ямальский контракт — действующий договор о поставках газа из России, заключенный еще в 1996 году.

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Таким образом, действие этого контракта завершится 31 декабря 2022. Об этом сообщает пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA).

Условия контракта предусматривали, что за три года до его завершения Польша должна была отправить декларацию, в которой сообщить, планируется ли дальнейшее сотрудничество с «Газпромом».

PGNiG направила PAO Газпром и ООО «Газпром Экспорт» уведомление об отказе от продолжения сотрудничества.

Таким образом, фактически расторгнуты договоренности о дальнейшей покупке российского газа.

В PGNiG отмечают, что за последние четыре года в стране были сделаны ряд важных шагов для диверсификации источников поставок природного газа.

Мы заключили долгосрочные договоры на поставку сжиженного газа и приобрели месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы по расширению системы газопроводов дает нам возможность расторгнуть Ямальский контракт, — подчеркнул президент правления PGNiG Петр Воньяк.

Напомним, Верховная Рада сегодня разблокировала анбандлинг (отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза»).