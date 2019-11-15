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Польша планирует отказаться от закупок газа в России, фото: «Укринформ»
Польша не планирует покупать газ у России после 2022 годаhttps://racurs.ua/n129490-polsha-ne-planiruet-pokupat-gaz-u-rossii-posle-2022-goda.htmlРакурс
Польша не будет продлевать Ямальский контракт — действующий договор о поставках газа из России, заключенный еще в 1996 году.
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Таким образом, действие этого контракта завершится 31 декабря 2022. Об этом сообщает пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA).
Условия контракта предусматривали, что за три года до его завершения Польша должна была отправить декларацию, в которой сообщить, планируется ли дальнейшее сотрудничество с «Газпромом».
PGNiG направила PAO Газпром и ООО «Газпром Экспорт» уведомление об отказе от продолжения сотрудничества.
Таким образом, фактически расторгнуты договоренности о дальнейшей покупке российского газа.
В PGNiG отмечают, что за последние четыре года в стране были сделаны ряд важных шагов для диверсификации источников поставок природного газа.
Мы заключили долгосрочные договоры на поставку сжиженного газа и приобрели месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы по расширению системы газопроводов дает нам возможность расторгнуть Ямальский контракт, — подчеркнул президент правления PGNiG Петр Воньяк.
Напомним, Верховная Рада сегодня разблокировала анбандлинг (отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза»).
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