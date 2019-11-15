Польща планує відмовитися від закупівель газу в Росії, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n129490-polscha-ne-planuie-kupuvaty-gaz-u-rosiyi-pislya-2022-roku.html

Ракурс

Польща не продовжуватиме Ямальський контракт — чинний договір на постачання газу з Росії, укладений ще в 1996 році.

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Таким чином, дія цього контракту завершиться 31 грудня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба польської нафтогазової компанії PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA).

Умови контракту передбачали, що за три роки до його завершення Польща мала надіслати декларацію, у якій повідомити, чи планується подальша співпраця з «Газпромом».

PGNiG надіслала PAO Газпром та ТОВ «Газпром Експорт» повідомлення про відмову від продовження співпраці.

Таким чином, фактично розірвано домовленості про подальшу купівлю російського газу.

У PGNiG наголошують, що за останні чотири роки в країні були зроблені низка важливих кроків для диверсифікації джерел постачання природного газу.

Ми уклали довгострокові договори на постачання скрапленого газу та придбали родовища природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи щодо розширення системи газопроводів дає нам змогу розірвати Ямальський контракт, — зазначив президент правління PGNiG Пьотр Воньяк.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розблокувала анбандлінг (відділення оператора газотранспортної системи України від «Нафтогазу»).