Роман Труба, фото: Кабинет министров

https://racurs.ua/n129584-sudorogi-truby-pered-otstavkoy-u-poroshenko-otreagirovali-na-proekt-podozreniya-so-storony-gbr.html

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В команде Петра Порошенко отреагировали на сегодняшнее сообщение пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) о направлении в Генпрокуратуру проекта подозрения пятому президенту Украины.

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По мнению адвоката Порошенко Игоря Голованя, это подозрение является российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Об этом Головань заявил в своем блоге на сайте «Украинской правды».

Кроме того, Головань связывает появление проекта подозрения не только со «спешкой Трубы и его наставника Портнова» в связи с возможность отставки Трубы из-из начатого недавно Верховной Радой реформирования ГБР, но и в связи с решением Шевченковского райсуда Киева, который 15 ноября обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии одного из производств относительно Порошенко.

Головань отмечает, что это именно то производства, по которому ГБР направило в ГПУ проект подозрения.

Судороги Трубы — всего лишь попытка уклониться от выполнения судебного решения, — убежден адвокат.

Напомним, проект подозрения Порошенко касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.