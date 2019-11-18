Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роман Труба, фото: Кабінет міністрів

«Конвульсії Труби перед відставкою»: у Порошенка відреагували на проект підозри з боку ДБР (ДОКУМЕНТ)

18 лис 2019, 13:50
999

У команді Петра Порошенка відреагували на сьогоднішнє повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо спрямування до Генпрокуратури проекту підозри п’ятому президенту України.

Loading...

На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, ця підозра є російським замовленням на завдання шкоди репутації п’ятого президента та спробою перешкодити йому провести зустрічі з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в канадському Галіфаксі. Про це Головань заявив у своєму блозі на сайті «Української правди».

Крім того, Головань пов’язує появу проекту підозри не лише з «поспіхом Труби та його наставника Портнова» у зв’язку з можливістю відставки Труби через розпочате нещодавно Верховною Радою реформування ДБР, а й з рішенням Шевченківського райсуду Києва, який 15 листопада зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття одного з проваджень щодо Порошенка.

Головань наголошує, що це саме те провадження, за яким ДБР спрямувало до ГПУ проект підозри.

Конвульсії Труби — всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення, — переконаний адвокат.

Документ: Ігор Головань

Документ: Ігор Головань

Нагадаємо, проект підозри Порошенкові стосується можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше