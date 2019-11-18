Роман Труба, фото: Кабінет міністрів

https://racurs.ua/ua/n129584-konvulsiyi-truby-pered-vidstavkou-u-poroshenka-vidreaguvaly-na-proekt-pidozry-z-boku-dbr.html

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У команді Петра Порошенка відреагували на сьогоднішнє повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо спрямування до Генпрокуратури проекту підозри п’ятому президенту України.

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На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, ця підозра є російським замовленням на завдання шкоди репутації п’ятого президента та спробою перешкодити йому провести зустрічі з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в канадському Галіфаксі. Про це Головань заявив у своєму блозі на сайті «Української правди».

Крім того, Головань пов’язує появу проекту підозри не лише з «поспіхом Труби та його наставника Портнова» у зв’язку з можливістю відставки Труби через розпочате нещодавно Верховною Радою реформування ДБР, а й з рішенням Шевченківського райсуду Києва, який 15 листопада зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття одного з проваджень щодо Порошенка.

Головань наголошує, що це саме те провадження, за яким ДБР спрямувало до ГПУ проект підозри.

Конвульсії Труби — всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення, — переконаний адвокат.

Нагадаємо, проект підозри Порошенкові стосується можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.