«Конвульсії Труби перед відставкою»: у Порошенка відреагували на проект підозри з боку ДБР (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n129584-konvulsiyi-truby-pered-vidstavkou-u-poroshenka-vidreaguvaly-na-proekt-pidozry-z-boku-dbr.htmlРакурс
У команді Петра Порошенка відреагували на сьогоднішнє повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо спрямування до Генпрокуратури проекту підозри п’ятому президенту України.
На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, ця підозра є російським замовленням на завдання шкоди репутації п’ятого президента та спробою перешкодити йому провести зустрічі з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в канадському Галіфаксі. Про це Головань заявив у своєму блозі на сайті «Української правди».
Крім того, Головань пов’язує появу проекту підозри не лише з «поспіхом Труби та його наставника Портнова» у зв’язку з можливістю відставки Труби через розпочате нещодавно Верховною Радою реформування ДБР, а й з рішенням Шевченківського райсуду Києва, який 15 листопада зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття одного з проваджень щодо Порошенка.
Головань наголошує, що це саме те провадження, за яким ДБР спрямувало до ГПУ проект підозри.
Конвульсії Труби — всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення, — переконаний адвокат.
Нагадаємо, проект підозри Порошенкові стосується можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.