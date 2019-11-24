Модный скандал: дизайнеры Loewe извинились за одежду, напоминающую униформу заключенных концлагерей, фото - CNN

https://racurs.ua/n129877-dom-mody-loewe-izvinilsya-za-odejdu-napominauschuu-uniformu-zakluchennyh-konclagerey-foto.html

Ракурс

Испанский дом моды Loewe принес извинения за выпуск одежды, которая напоминает униформу узников нацистских концлагерей. В продаже эта коллекция появилась 14 ноября. После критики люксовый бренд удалил эти вещи со своего сайта.

Костюм из рубашки и брюк в широкую вертикальную черно-белую полоску за 1 тыс. 840 долл. вызвал повышенное внимание у пользователей социальных сетей. По их мнению, он выглядит так же, как форма узников Освенцима, только полоски у него другого цвета, а на месте номера находится большой черный карман.

Об этом, например, написали в Инстаграм торгового дома Prada, приведя в пример фото коллекции конкурентов и форму из концлагерей.

Испанский бренд уже убрал этот товар со своего сайта и объявил, что это была ошибка.

Мы приносим извинения всем, кому показалось, что мы нечувствительны к священным воспоминаний, — заявили в компании.

Однако американская New York Post пишет, что скандальный костюм все еще можно купить на других сайтах, сотрудничающих с Loewe.

Последний раз подобный скандал произошел с испанским брендом Zara. В 2014 году он был вынужден убирать из продажи полосатые черно-белые футболки, где слева на груди была золотая звезда.

В августе этого года дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и кофт с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая. А в феврале итальянский дом моды Gucci извинился за шерстяной свитер с балаклавой. Пользователи в соцсетях раскритиковали вещь за сходство с разновидностью театрального грима комиков, которые карикатурно изображали темнокожих людей.