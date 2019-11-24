Модний скандал: дизайнери Loewe вибачилися за одяг, що нагадує уніформу в'язнів концтаборів, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n129877-dim-mody-loewe-vybachyvsya-za-odyagu-scho-nagaduie-uniformu-v-yazniv-konctaboriv-foto.html

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Іспанський дім моди Loewe вибачився за випуск одягу, що нагадує уніформу в’язнів нацистських концтаборів. У продажу ця колекція з’явилася 14 листопада. Після критики люксовий бренд видалив ці речі зі свого сайту.

Костюм з сорочки і штанів в широку вертикальну чорно-білу смужку за 1 тис. 840 дол. викликав підвищену увагу у користувачів соціальних мереж. На їхню думку, він виглядає так само, як форма в’язнів Освенцима, тільки смужки у нього іншого кольору, а на місці номера знаходиться великий чорний кишеню.

Про це, зокрема, написали в Інстаграм торгового дому Prada, навівши для прикладу фото колекції конкурентів та форму з концтаборів.

Іспанський бренд вже прибрав цей товар зі свого сайту і оголосив, що це була помилка.

Ми приносимо вибачення всім, кому здалося, що ми нечутливі до священних спогадів, — заявили у компанії.

Проте американська New York Post пише, що скандальний костюм все ще можна купити на інших сайтах, які співпрацюють з Loewe.

Востаннє подібний скандал стався з іспанським брендом Zara. У 2014 році він був змушений прибирати з продажу смугасті чорно-білі футболки, де зліва на грудях була золота зірка.

У серпні цього року дім Versace вибачився за випуск у продаж футболок і кофт з картою, на якій Гонконг і Макао відзначені як окремі держави, а не як спеціальні адміністративні райони Китаю. А у лютому італійський будинок моди Gucci вибачився за вовняний светр з балаклавою. Користувачі в соцмережах розкритикували річ за схожість з різновидом театрального гриму коміків, які карикатурно зображували темношкірих людей.