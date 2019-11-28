В Албании зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,9, фото: tasnimnews

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Ракурс

Землетрясение в Албании магнитудой 4,9 зафиксировано 28 ноября.

Это произошло в 11.52 по местному времени (12.52 по Киеву). На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили о происшествии.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Он располагался на расстоянии 42 км от столицы Албании Тираны и в 18 км от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших и повреждения зданий пока не поступало.

Два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла зафиксированы в Албании 27 ноября. Один — в городе Дуррес, который больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй — на северо-запад от Мамурраса.

Папа Франциск отреагировал на стихийное бедствие. Он распорядился направить 100 тыс. евро помощи пострадавшему населению. Средства будут распределены с участием апостольской нунциатуры в Албании.

Напомним, сильнейшее землетрясение было зафиксировано на Адриатическом побережью Албании 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции. По предварительным данным, число погибших возросло до 40 человек, пострадали еще 650 человек.