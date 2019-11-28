В Албанії зафіксовано ще один землетрус магнітудою 4,9, фото: tasnimnews

https://racurs.ua/ua/n130089-v-albaniyi-zafiksovano-sche-odyn-zemletrus-magnitudou-4-9.html

Ракурс

Землетрус в Албанії магнітудою 4,9 зафіксовано 28 листопада.

Це відбулось об 11.52 за місцевим часом (12.52 за Києвом). На сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру повідомили про подію.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Він розташовувався на відстані 42 км від столиці Албанії Тирани та за 18 км від курортного міста Дуррес.

Інформації про постраждалих та пошкодження будівель поки не надходило.

Два сильні підземні поштовхи потужністю 5,6 та 5,3 бала зафіксовані в Албанії 27 листопада. Один — у місті Дуррес, яке найбільше постраждало від першого землетрусу у вівторок, а другий — на північний захід від Мамурраса.

Папа Франциск відреагував на стихійне лихо. Він розпорядився направити 100 тис. евро допомоги постраждалому населенню. Кошти будуть розподілені за участю апостольської нунціатури в Албанії.

Нагадаємо, найсильніший землетрус було зафіксовано на адріатичному узбережжю Албанії 26 листопада. Поштовхи відчувалися у Косові і Греції. За попередніми даними, кількість загиблих зросла до 40 осіб, постраждали ще 650 людей.