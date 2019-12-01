В Украине стартовала пробная перепись населения, фото: "5 канал"

https://racurs.ua/n130201-v-ukraine-startovala-probnaya-perepis-naseleniya.html

Ракурс

Пробная перепись населения началась в Украине.

В части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области провели соответствующие мероприятия. Пресс-центр Государственной службы статистики Украины сообщил подробности.

Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Исследование продлится 10 дней.

Чиновники отметили, что пробную перепись населения можно считать подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Это поможет определить точное количество населения в стране.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря. Респонденты должны дать ответы на некоторые вопросы, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторской участке.

Напомним, в ноябре представители Госстата рассказали, что во время пробной переписи в каждом помещении будут записаны все лица, которые по состоянию на 1 декабря 2019 проживали в нем. Фиксировать будут и временно отсутствующих лиц.