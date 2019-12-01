В Україні стартував пробний перепис населення, фото: "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n130201-v-ukrayini-startuvav-probnyy-perepys-naselennya.html

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Пробний перепис населення розпочався в Україні.

У частині Оболонського району Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області провели відповідні заходи. Прес-центр Державної служби статистики України повідомив подробиці.

Опитування в онлайн-режимі стартувало в ніч з 30 листопада на 1 грудня. Воно триватиме 10 днів.

Чиновники зазначили, що пробний перепис населення можна вважати підготовчим етапом до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року. Це допоможе визначити точну кількість населення в державі.

Другий етап перепису заплановано з 14 по 23 грудня. Респонденти повинні надати відповіді на певні запитання, або заповнити анкету в переписному відділі або інструкторській ділянці.

Нагадаємо, у листопаді представники Держстату розповіли, що під час пробного перепису в кожному приміщенні будуть записані всі особи, які станом на 1 грудня 2019 року проживали у ньому. Фіксуватимуть і тимчасово відсутніх осіб.