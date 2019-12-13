Аваков заявил, что "народная милиция" ЛДНР должна быть распущена. Фото: Газета. Ру

https://racurs.ua/n130789-avakov-zayavil-chto-narodnaya-miliciya-ldnr-doljna-byt-raspuschena.html

Ракурс

Арсен Аваков считает, что на территории Луганской и Донецкой областей нужно найти компромиссный вариант патрулирования со стороны правоохранителей.

Патрулирование на Донбассе должно осуществляться силам Национальной полиции Украины, специальной полицейской миссии ОБСЕ и представителей территориальных общин. Об этом министр внутренних дел сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Аваков заявил, что выборы будут проводиться только тогда, когда все незаконные формирования будут распущены. Волеизъявления граждан должно проводиться под украинским флагом, при участии центральной избирательной комиссии и всех госорганов Украины.

Несмотря на то, что в минских соглашениях идет речь о так называемой «народной милиции», в украинском законодательном поле она не прописана. Тем не менее в ДНР и ЛНР она сейчас существует. Аваков предлагает распустить эти местные органы контроля, заменив их полицейскими силами Украины. Но это возможно только после заключения дипломатически адекватного соглашения.

Глава МИДа в качестве компромиссного решения предложил ввести патрули по пять человек: два человека из Национальной полиции Украины, один — из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы.

Ранее Верховная Рада Украины продлила еще на год особый статус самоуправления на оккупированном россиянами Донбассе. За это решение проголосовали 320 народных депутатов.