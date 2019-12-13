Аваков заявив, що "народна міліція" ЛДНР має бути розпущена. Фото: Газета. Ру

https://racurs.ua/ua/n130789-avakov-zayavyv-scho-narodna-miliciya-ldnr-povynna-buty-rozpuschena.html

Ракурс

Арсен Аваков вважає, що на території Луганської та Донецької областей потрібно знайти компромісний варіант патрулювання з боку правоохоронців.

Патрулювання на Донбасі має здійснюватися силам Національної поліції України, спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і представників територіальних громад. Про це міністр внутрішніх справ повідомив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Аваков заявив, що вибори будуть проводитися тільки тоді, коли всі незаконні формування будуть розпущені. Волевиявлення громадян має проводитися під українським прапором, за участю центральної виборчої комісії і всіх держорганів України.

Незважаючи на те, що в мінських угодах йдеться про так звану «народну міліцію», в українському законодавчому полі вона не прописана. Проте в ДНР і ЛНР вона зараз існує. Аваков пропонує розпустити ці місцеві органи контролю, замінивши їх поліцейськими силами України. Але це можливо тільки після укладення дипломатично адекватного угоди.

Голова МВС в якості компромісного рішення запропонував ввести патрулі з п’ятьох чоловік: двоє людей з Національної поліції України, одна — зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і два представника територіальних громад, в яких проходять вибори.

Раніше Верховна Рада України продовжила ще на рік особливий статус самоврядування на окупованому росіянами Донбасі. За це рішення проголосували 320 народних депутатів.