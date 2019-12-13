Новости техники: итальянцы спроектировали яхту, которая превращается в подводную лодку, фото — CNN

https://racurs.ua/n130822-chudesa-injenerii-v-italii-sproektirovali-yahtu-kotoraya-prevraschaetsya-v-podvodnuu-lodku-foto.html

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Итальянский дизайнер Елена Наппа придумала мегаяхту нового поколения: она превращается в подводную лодку.

Судно сможет погружаться в воду на 300 м и проводить на глубине до десяти дней. Дизайнер признает, что сейчас такое чудо техники существует только на бумаге, сообщает CNN.

Гибридное судно может путешествовать как на поверхности моря, так и под водой. Новинку дизайна назвали «Карапуз». Кроме традиционного морского отдыха, на яхте возможно исследовать удивительные виды подводной жизни. Наппа придумала инновационную концепцию после многолетних морских экспериментов.

Это новый класс мега-яхт, который объединяет уют роскошных яхт и «приватность» погружения под воду. Возможно, гибрид станет идеей будущего, — рассказала дизайнер-инженер.

«Карапуз», который может работать на дизеле и электричестве, а также на топливных системах, предназначен для легкой алюминиевой надстройки, которая имеет длину 75 м. В ней предусмотрены три палубы, VIP-каюты, гостиная, спа, бар и оздоровительный клуб. Предполагается, что судно будет стоить несколько сотен миллионов долларов.

Пока «Карапуз» — это только концепция, автор которой прогнозирует, что пройдет еще немало времени, пока что-то подобное спустят на воду.