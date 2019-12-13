Новини техніки: італійці спроектували яхту, яка перетворюється на підводний човен, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n130822-chudesa-injeneriyi-v-italiyi-sproektuvaly-yahtu-yaka-peretvoruietsya-u-pidvodnyy-choven-foto.html

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Італійський дизайнер Олена Наппі придумала мегаяхту нового покоління: вона перетворюється на підводний човен.

Судно зможе занурюватися в воду на 300 м і проводити на глибині до десяти днів. Дизайнер визнає, що наразі таке диво техніки існує тільки на папері, повідомляє CNN.

Гібридне судно може подорожувати як на поверхні моря, так і під водою. Новинку дизайну назвали «Карапузом». Окрім традиційного морського відпочинку, на яхті можливо досліджувати дивовижні види підводного життя.

Наппі придумала інноваційну концепцію після багаторічних морських експериментів.

Це новий клас мега-яхт, що об'єднує затишок розкішних яхт та «приватність» занурення під воду. Можливо, гібрид стане мовою майбутнього, — розповіла дизайнер-інженер.

«Карапуз», який може працювати на дизелі та електриці, а також на паливних системах, призначений для легкої алюмінієвої надбудови, яка має довжину 75 м. У ньому передбачені три палуби, VIP-каюти, вітальня, спа-центр, бар та оздоровчий клуб.

Наппі припускає, що «Карапуза» зможуть орендувати для приватних поїздок, а також для ділових зустрічей, які потребують повної секретності. Припускають, що судно коштуватиме кілька сотень мільйонів доларів.

Наразі «Карапуз» — це тільки концепція, автор якої прогнозує, що мине ще чимало часу, доки щось подібне спустять на воду.