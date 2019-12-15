Журнал «Перец», фото: «Перец. Веселая республика»

https://racurs.ua/n130868-pochti-100-let-umora-posledniy-pechatnyy-nomer-satiricheskogo-jurnala-perec-poyavitsya-v-dekabre.html

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В декабре появится последний печатный номер сатирически-юмористического журнала «Перец».

С января 2020 года журнал будет выходить в электронном варианте в сети интернет. Об этом сообщается на странице издания в социальной сети Фейсбук.

Поэтому поддержите его не только морально, но и материально, — призывают в издании.

Журнал «Перец» был основан в 1922 году. С тех пор его выпуск несколько раз прекращался. Так, в декабре 2013 года было закрыто госпредприятие «Пресса Украины «Перец». Журнал впоследствии периодически выходил в виде двустороннего боевого листка «Перец на передовой», который издавался на волонтерских началах и распространялся в зоне проведения АТО.

По инициативе творческой группы журнала его выпуск был возрожден в январе 2017 года на волонтерских началах под названием «Перец. Веселая республика».

Средств подписчиков хватало только на верстку, корректуру текстов и печать. Львиную долю средств забирала «Укрпочта» на доставку журнала. Сатирики, карикатуристы, редакторы работали над созданием «Перца» бесплатно, — отмечают в издании.

Однако в конце концов из-за роста стоимости бумаги, полиграфических услуг и отказа «Укрпочты» доставлять журнал в сельской местности, небольших городах, было решено перейти на цифровой формат, подчеркивают в издании.

В издании отмечают, что могут в будущем вернуться к печатному варианту «Перца», если «проект оправдает себя и мы получим достаточно средств». Тогда стоимость печатного издания составит 100 грн.

Напомним, в апреле французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам ехидной карикатурой с президентом Франции Эммануэлем Макроном.