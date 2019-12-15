Журнал «Перець», фото: «Перець. Весела республіка»

https://racurs.ua/ua/n130868-mayje-100-rokiv-gumoru-ostanniy-drukovanyy-nomer-satyrychnogo-jurnalu-perec-z-yavytsya-u-grudni.html

Ракурс

У грудні з’явиться останній друкований номер сатирично-гумористичного журналу «Перець».

З січня 2020 року журнал виходитиме в електронному варіанті в мережі інтернет. Про це повідомляється на сторінці видання у соціальній мережі Фейсбук.

Отож підтримайте його не тільки морально але й матеріально, — закликають у виданні.

Журнал «Перець» був заснований у 1922 році. З того часу його випуск кілька разів припинявся. Так, у грудні 2013 року було закрите держпідприємство «Преса України «Перець». Журнал згодом періодично виходив у виді двостороннього бойового листка «Перець на передовій», який видавався на волонтерських засадах і розповсюджувався в зоні проведення АТО.

За ініціативи творчої групи журналу його випуск було відроджено у січні 2017 року на волонтерських засадах під назвою «Перець. Весела республіка».

Коштів передплатників вистачало лише на верстку, коректуру текстів та друк. Левову частку коштів забирала «Укрпошта» на доставку журналу. Сатирики, карикатуристи, редактори працювали над створенням «Перця» безкоштовно, — наголошують у виданні.

Однак зрештою через зростання вартості паперу, поліграфічних послуг та відмову «Укрпошти» доставляти журнал у сільській місцевості, невеличких містах, було вирішено перейти на цифровий формат, наголошують у виданні.

У виданні зазначають, що можуть у майбутньому повернутися до друкованого варіанту «Перця», якщо «проект виправдає себе і ми отримаємо достатньо коштів». Тоді вартість друкованого видання становитиме 100 грн.

Нагадаємо, у квітні французький сатиричний журнал Charlie Hebdo відреагував на пожежу в соборі Нотр-Дам єхидною карикатурою з президентом Франції Еммануелем Макроном.