Государственная измена: бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Первез Мушарраф, фото: Remy Steinegger

https://racurs.ua/n130944-gosudarstvennaya-izmena-byvshego-prezidenta-pakistana-prigovorili-k-smertnoy-kazni.html

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В Пакистане бывшего президента страны Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Такое решение сегодня принял Специальный суд в Исламабаде, сообщает BBC.

Отмечается, что соответствующие обвинения Мушаррафу были выдвинуты в 2013 году, их основанием стала приостановка в 2007 году действия конституции Пакистана и арест судей Верховного суда страны.

Генерал Мушарраф захватил власть в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году. Пост президента страны он занимал в период с 2001 по 2008 годы. В 2008 году он ушел в отставку под давлением оппозиции, чтобы избежать угрозы импичмента.

Сейчас он находится в Дубае после того, как ему разрешили выехать из страны для лечения в 2016 году.

Мушарраф ранее утверждал, что это дело является политически мотивированным, и действия, которые он совершил в 2007 году, были согласованы с Кабинетом министров. Однако суд к его аргументам не прислушался и экс-президента обвинили в том, что он действовал незаконно.

Напомним, в феврале-марте этого года между Индией и Пакистаном произошли несколько вооруженных столкновений с человеческими жертвами.