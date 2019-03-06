Iндія та Пакистан знову стріляють на кордоні спірного регіону. Фото: Толк

https://racurs.ua/ua/n119020-ndiya-i-pakystan-vlashtuvaly-strilyanynu-na-kordoni-spirnogo-regionu.html

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Індія та Пакистан у ніч на середу влаштували перестрілку в трьох районах спірного регіону Кашмір. Унаслідок цього постраждав індійський військовий.

Перестрілка сталася в округах Пунч і Раджаурі. Індійська сторона стверджує, що стріляти почав Пакистан, а вони відкрили вогонь у відповідь. Про це повідомляє індійський телеканал NDTV із посиланням на Міністерство оборони Індії, передає ZN.UA.

За інформацією індійських ЗМІ, в спірному регіоні за тиждень режим припинення вогню було порушено понад 60 разів.

Напередодні Пакистан заявив, що індійський підводний човен намагався увійти у територіальні води країни, але його не пропустили. У свою чергу Індія звинуватила Пакистан у пропаганді та дезінформації.

Відносини між двома країнами загострилися наприкінці лютого. Після нападу пакистанських бойовиків на індійських поліцейських Індія завдала авіаударів по пакистанській території. Потім було збито один пакистанський і два індійських військових літаки, а Пакистан захопив у полон ворожого пілота. Обидві країни закрили повітряний простір, у зв’язку з чим тисячі туристів у сусідніх країнах тимчасово застрягли в аеропортах.

На початку березня Пакистан все ж повернув індійського військовослужбовця на батьківщину і між країнами поновилося припинене раніше залізничне сполучення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями перестрілка між Індією та Пакистаном забрала життя шести осіб.