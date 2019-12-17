Державна зрада: колишнього президента Пакистану засудили до смертної кари

Первез Мушарраф, фото: Remy Steinegger

https://racurs.ua/ua/n130944-derjavna-zrada-kolyshnogo-prezydenta-pakystanu-zasudyly-do-smertnoyi-kary.html

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У Пакистані колишнього президента країни Первеза Мушаррафа засудили до смертної кари за звинуваченням у державній зраді.

Таке рішення сьогодні ухвалив Спеціальний суд в Ісламабаді, повідомляє BBC.

Зазначається, що відповідні звинувачення Мушаррафу були висунуті в 2013 році, їх підставою стало призупинення у 2007 році дії конституції Пакистану та арешт суддів Верховного суду країни.

Генерал Мушарраф захопив владу в Пакистані в результаті військового перевороту в 1999 році. Посаду президента країни він обіймав у період з 2001 по 2008 роки. У 2008 році він пішов у відставку під тиском опозиції, щоб уникнути загрози імпічменту.

Зараз він перебуває в Дубаї після того, як йому дозволили виїхати з країни для лікування в 2016 році.

Мушарраф раніше стверджував, що ця справа є політично мотивованою, і що дії, які він вчинив у 2007 році, були узгоджені з Кабінетом міністрів. Однак суд до його аргументів не прислухався і екс-президента звинуватили в тому, що він діяв незаконно.

Нагадаємо, в лютому-березні цього року між Індією та Пакистаном відбулося кілька збройних зіткнень із людськими жертвами.