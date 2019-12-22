Астрофизики подтвердили существование планет плотностью «сахарной ваты», фото: NASA

https://racurs.ua/n131157-astrofiziki-podtverdili-suschestvovanie-planet-plotnostu-saharnoy-vaty.html

Ракурс

NASA подтвердило существование планет плотностью «сахарной ваты».

Телескоп Hubble отправил астрофизикам данные о новом классе планет. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ученые выяснили, что эти космические объекты не имеют аналогов в Солнечной системе. Они считают, что планеты могут выглядеть такими же большими и объемными, как Юпитер.

Такие экзопланеты примерно в сто раз легче по массе, — говорится в сообщении.

Три подобные экзопланеты находятся в звездной системе Kepler-51 в созвездии Лебедя. Процесс формирования объектов не изучен. Такие планеты, как считают ученые, создают новые возможности для исследования атмосферы.

В будущем данные с телескопа Hubble помогут понять предпосылки возникновения объектов, которые не имеют аналогов в Солнечной системе. К этому времени астрономы знали только о трех типах планет: земные, газовые гиганты и ледяные гиганты.

Телескоп Hubble запустили в апреле 1990 года с помощью многоразового использования Discovery. За это время он провел 1,2 целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Ранее телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду». Объекты расположены в галактике NGC 1333.