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Астрофизики подтвердили существование планет плотностью «сахарной ваты», фото: NASA
Астрофизики подтвердили существование планет плотностью «сахарной ваты» (ФОТО)https://racurs.ua/n131157-astrofiziki-podtverdili-suschestvovanie-planet-plotnostu-saharnoy-vaty.htmlРакурс
NASA подтвердило существование планет плотностью «сахарной ваты».
Телескоп Hubble отправил астрофизикам данные о новом классе планет. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Ученые выяснили, что эти космические объекты не имеют аналогов в Солнечной системе. Они считают, что планеты могут выглядеть такими же большими и объемными, как Юпитер.
Такие экзопланеты примерно в сто раз легче по массе, — говорится в сообщении.
Три подобные экзопланеты находятся в звездной системе Kepler-51 в созвездии Лебедя. Процесс формирования объектов не изучен. Такие планеты, как считают ученые, создают новые возможности для исследования атмосферы.
В будущем данные с телескопа Hubble помогут понять предпосылки возникновения объектов, которые не имеют аналогов в Солнечной системе. К этому времени астрономы знали только о трех типах планет: земные, газовые гиганты и ледяные гиганты.
Телескоп Hubble запустили в апреле 1990 года с помощью многоразового использования Discovery. За это время он провел 1,2 целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.
Ранее телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду». Объекты расположены в галактике NGC 1333.
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