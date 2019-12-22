Астрофізики підтвердили існування планет щільністю «цукрової вати», фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n131157-astrofizyky-pidtverdyly-isnuvannya-planet-schilnistu-cukrovoyi-vaty.html

Ракурс

NASA підтвердило існування планет щільністю «цукрової вати».

Телескоп Hubble відправив астрофізикам дані про новий клас планет. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Вчені з’ясували, що ці космічні об'єкти не мають аналогів у Сонячній системі. Вони вважають, що планети можуть виглядати такими ж великими й об'ємними, як Юпітер.

Такі екзопланети приблизно у сто разів легші за масою, — йдеться у повідомленні.

Три подібні екзопланети знаходяться у зоряній системі Kepler-51 у сузір’ї Лебедя. Процес формування об'єктів залишається невідомим. Особливість планет, як вважають вчені, створює нові можливості для дослідження атмосфери.

В майбутньому інформація з телескопа Hubble допоможе зрозуміти передумови виникнення об'єктів, які не мають аналогів у Сонячній системі. До цього часу астрономи знали лише про три типи планет: земні, газові гіганти й крижані гіганти.

Телескоп Hubble запустили в квітні 1990 року за допомогою багаторазового використання Discovery. За цей час він провів 1,2 млн цільових спостережень за 38 тис. космічних об'єктів.

Раніше телескоп Hubble зафіксував в космосі зоряну «команду». Об'єкти розташовані в галактиці NGC 1333.