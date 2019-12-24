«Укрпочта» планирует продать недвижимость, фото: facebook

https://racurs.ua/n131227-ukrpochta-planiruet-prodat-svou-nedvijimost.html

Ракурс

«Укрпочта» начинает процесс продажи активов.

Компания реализует 800 помещений общей площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил руководитель организации Игорь Смелянский в Facebook.

Проводится соответствующая оценка имущества. Его планируют реализовать через аукцион в системе Prozorro.

Начинаем продажу активов, — заявил он.

Объекты используются в ежедневной деятельности. Среди них — старые гаражи и базы отдыха.

К процессу «Укрпочта» привлечет независимых оценщиков. Их оценка определит стартовую стоимость на аукционе. По словам Смелянского, это будет сделано, чтобы никто не обвинил компанию в продаже «дешево и кому-то особенному».

Привлечем мы их на Prozorro, — добавил руководитель «Укрпочты».

Кабинет министров Украины в октябре поручил «Укрпочте», «Нафтогазу» и «Укрзализныци» найти у себя имущество, которое не используется. Компании обязаны его реализовать.

Ранее в Офисе президента Украины заявили о масштабной приватизации. Чиновники назвали объекты, которые должны реализовываться в первую очередь.