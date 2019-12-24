«Укрпошта» планує продати нерухомість, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131227-ukrposhta-planuie-prodaty-svou-neruhomist.html

Ракурс

«Укрпошта» розпочинає процес продажу активів.

Компанія реалізує 800 приміщень загальною площею понад 100 тис. кв. м. Про це повідомив керівник організації Ігор Смілянський у Facebook.

Проводиться відповідна оцінка майна. Його планують реалізувати через аукціон у системі Prozorro.

Починаємо продаж активів, — заявив він.

Об'єкти використовуються у щоденній діяльності. Серед них — старі гаражі та бази відпочинку.

До процесу «Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів. Їхня оцінка визначить стартову вартість на аукціоні. За словами Смілянського, це буде зроблено, щоб ніхто не звинуватив компанію у продажі «дешево і комусь особливому».

Залучимо ми їх на Prozorro, — додав керівник «Укрпошти».

Кабінет міністрів України у жовтні доручив «Укрпошті», «Нафтогазу» та «Укрзалізниці» знайти у себе майно, яке не використовується. Компанії забов’язані його реалізувати.

Раніше в Офісі президента України заявили про масштабну приватизацію. Чиновники назвали об'єкти, які повинні реалізовуватись у першу чергу.