Ракурсhttps://racurs.ua/
«Укрпошта» планує продати нерухомість, фото: facebook
«Укрпошта» планує продати свою нерухомістьhttps://racurs.ua/ua/n131227-ukrposhta-planuie-prodaty-svou-neruhomist.htmlРакурс
«Укрпошта» розпочинає процес продажу активів.
Компанія реалізує 800 приміщень загальною площею понад 100 тис. кв. м. Про це повідомив керівник організації Ігор Смілянський у Facebook.
Проводиться відповідна оцінка майна. Його планують реалізувати через аукціон у системі Prozorro.
Починаємо продаж активів, — заявив він.
Об'єкти використовуються у щоденній діяльності. Серед них — старі гаражі та бази відпочинку.
До процесу «Укрпошта» залучить незалежних оцінювачів. Їхня оцінка визначить стартову вартість на аукціоні. За словами Смілянського, це буде зроблено, щоб ніхто не звинуватив компанію у продажі «дешево і комусь особливому».
Залучимо ми їх на Prozorro, — додав керівник «Укрпошти».
Кабінет міністрів України у жовтні доручив «Укрпошті», «Нафтогазу» та «Укрзалізниці» знайти у себе майно, яке не використовується. Компанії забов’язані його реалізувати.
Раніше в Офісі президента України заявили про масштабну приватизацію. Чиновники назвали об'єкти, які повинні реалізовуватись у першу чергу.
Загрузка...