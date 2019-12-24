Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина ввела безвизовый режим с Эквадором и Колумбией, фото: goodfreephotos

Украина ввела безвизовый режим с Эквадором и Колумбией

24 дек 2019, 13:02
999

Безвизовый режим начнет действовать между Украиной Эквадором и Колумбией.

Конкретные сроки не называются. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, отметил, что речь идет о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов. Норма будет распространяться и на другие проездные документы.

Граждане Украины смогут путешествовать без визы 90 дней. Поездки по новым правилам возможны в течение 180 дней.

Ранее также заработал безвизовых с Северной Македонией. Украинцы смогут путешествовать в балканскую страну по биометрическим паспортам на срок до 90 дней. Киев и Скопье договорились отменить краткосрочные и долгосрочные иммиграционные визы.

Напомним, в ноябре о взаимной отмене виз договорились Украина и Монголия. Украинские граждане получили возможность въезжать на территорию Монголии без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше