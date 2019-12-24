Украина ввела безвизовый режим с Эквадором и Колумбией, фото: goodfreephotos

https://racurs.ua/n131242-ukraina-vvela-bezvizovyy-rejim-s-ekvadorom-i-kolumbiey.html

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Безвизовый режим начнет действовать между Украиной Эквадором и Колумбией.

Конкретные сроки не называются. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, отметил, что речь идет о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов. Норма будет распространяться и на другие проездные документы.

Граждане Украины смогут путешествовать без визы 90 дней. Поездки по новым правилам возможны в течение 180 дней.

Ранее также заработал безвизовых с Северной Македонией. Украинцы смогут путешествовать в балканскую страну по биометрическим паспортам на срок до 90 дней. Киев и Скопье договорились отменить краткосрочные и долгосрочные иммиграционные визы.

Напомним, в ноябре о взаимной отмене виз договорились Украина и Монголия. Украинские граждане получили возможность въезжать на территорию Монголии без виз на 90 дней в течение 180 дней.