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Украина ввела безвизовый режим с Эквадором и Колумбией, фото: goodfreephotos
Украина ввела безвизовый режим с Эквадором и Колумбиейhttps://racurs.ua/n131242-ukraina-vvela-bezvizovyy-rejim-s-ekvadorom-i-kolumbiey.htmlРакурс
Безвизовый режим начнет действовать между Украиной Эквадором и Колумбией.
Конкретные сроки не называются. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, отметил, что речь идет о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов. Норма будет распространяться и на другие проездные документы.
Граждане Украины смогут путешествовать без визы 90 дней. Поездки по новым правилам возможны в течение 180 дней.
Ранее также заработал безвизовых с Северной Македонией. Украинцы смогут путешествовать в балканскую страну по биометрическим паспортам на срок до 90 дней. Киев и Скопье договорились отменить краткосрочные и долгосрочные иммиграционные визы.
Напомним, в ноябре о взаимной отмене виз договорились Украина и Монголия. Украинские граждане получили возможность въезжать на территорию Монголии без виз на 90 дней в течение 180 дней.
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