Україна запровадила безвізовий режим з Еквадором та Колумбією, фото: goodfreephotos

https://racurs.ua/ua/n131242-ukrayina-zaprovadyla-bezvizovyy-rejym-z-ekvadorom-ta-kolumbiieu.html

Ракурс

Безвізовий режим почне діяти між Україною Еквадором та Колумбією.

Конкретні терміни не називаються. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, зазначив, що йдеться про взаємне скасування візових вимог для пред’явників звичайних паспортів. Норма поширюватиметься і на інші проїзні документи.

Громадяни України зможуть подорожувати без візи 90 днів. Поїздки за новими правилами можливі упродовж 180 днів.

Раніше також запрацював безвіз із Північною Македонією. Українці зможуть подорожувати до балканської країни за біометричним паспортом на термін до 90 днів. Київ і Скоп'є домовились скасувати короткострокові та довгострокові імміграційні візи.

Нагадаємо, у листопаді про взаємне скасування віз домовились Україна та Монголія. Українські громадяни отримали змогу в’їжджати на територію Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів.