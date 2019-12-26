«Газпром» продал акции пенсионным фондам

Газпром. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n131353-gazprom-prodal-akcii-pensionnym-fondam.html

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«Газпром» продал пакет из 6,6% своих акций на МосБирже в 2019 году консорциуму инвесторов, среди которых были пенсионные фонды. Только теперь стали известны непосредственные покупатели пакета акций, стоимость которого составила 326,7 млрд руб.

Оплата проходила двумя траншами, а покупателями стали в основном российские инвесторы, среди которых пенсионные фонды, сообщил «Интерфаксу» глава «Газпромбанка» Андрей Акимов.

Акимов сказал, что «Газпром» очень доволен результатами торгов, а также добавил, что в акциях «Газпрома» теперь присутствуют и американские фонды. Но все же основными участниками сделки являются российские инвесторы.

Продажа акций была вынужденным шагом, так как цены на газ в Европе резко упали и выручка «Газпрома» сразу сократилась почти вдвое. Так, во втором квартале текущего года предприятие потратило на капитальное строительство на 66 млрд руб. больше, чем было получено прибыли от оперативной деятельности.

В третьем квартале данный разрыв вырос до 166 млрд руб. Также осложнили жизнь российскому монополисту судебные иски «Нафтогаза». «Газпрому» пришлось отменить намеченное на ноябрь размещение еврооблигаций в швейцарских франках, так как возник риск, что все привлеченные деньги будут сразу же арестованы в рамках обеспечительных мер.