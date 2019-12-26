«Газпром» продав акції пенсійним фондам

Газпром. Фото: ІА Regnum

https://racurs.ua/ua/n131353-gazprom-prodav-akciyi-pensiynym-fondam.html

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«Газпром» продав пакет із 6,6% своїх акцій на МосБіржі в 2019 році консорціуму інвесторів, серед яких були пенсійні фонди. Тільки тепер стали відомі безпосередні покупці пакета акцій, вартість якого склала 326,7 млрд руб.

Оплата проходила двома траншами, а покупцями стали в основному російські інвестори, серед яких пенсійні фонди, повідомив «Інтерфаксу» глава «Газпромбанку» Андрій Акімов.

Акімов сказав, що «Газпром» дуже задоволений результатами торгів, а також додав, що в акціях «Газпрому» тепер присутні і американські фонди. Але все ж таки основними учасниками угоди є російські інвестори.

Продаж акцій був вимушеним кроком, оскільки ціни на газ у Європі різко впали і виручка «Газпрому» відразу скоротилася майже вдвічі. Так, у другому кварталі поточного року підприємство витратило на капітальне будівництво на 66 млрд руб. більше, ніж було отримано прибутку від оперативної діяльності.

У третьому кварталі даний розрив зріс до 166 млрд руб. Також ускладнили життя російському монополісту судові позови «Нафтогазу». «Газпрому» довелося скасувати намічене на листопад розміщення єврооблігацій у швейцарських франках, тому що виник ризик, що всі залучені гроші будуть відразу ж арештовані в рамках забезпечувальних заходів.