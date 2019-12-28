Ученые показали фото «космической рождественской елки», фото: goodfreephotos

https://racurs.ua/n131424-uchenye-pokazali-foto-kosmicheskoy-rojdestvenskoy-elki.html

Ракурс

«Космическая рождественская елка» представлена учеными Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Звездам всего 100 тыс. лет. Снимок опубликован на сайте агентства.

На фото представлены скопления звезд, которые спрятаны за густой пылью. Кластер на снимке напоминает рождественскую елку. Со временем звезды нарушат форму, поскольку будут удаляться друг от друга.

Новые звезды в виде красных и розовых пятен направлены к центру. Они повторяют контуры снежинок. Астрономы их так и назвали — «скоплением снежинок». Все звезды с этой пылевого облака считаются частью скопления.

Напомним, в сентябре ученые зафиксировали во Вселенной древнейшее скопления галактик. С помощью телескопов Keck, Subaru и Gemini международная команда астрономов обнаружила кластер из 12 галактик, которые существовали около 13 млрд лет назад.